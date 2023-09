Record Eddy Merckx in gevaar: renner van Soudal Quick-Step kondigt afscheid aan ... om Cavendish te helpen?

Mark Cavendish zou nog een half seizoen doorgaan bij Astana. Het grote plan is dan het record van Eddy Merckx alsnog proberen te breken. Een nieuwe stap lijkt gezet te zijn.

De voorbije Tour de France was het al de vraag of Eddy Merckx zijn record nog kwijt zou spelen aan Mark Cavendish, maar een sleutelbeenbreuk maakte er meteen komaf mee. Nu komt er mogelijk nog een nieuwe kans.

Er is alvast een extra stap gezet. Michael Morkov heeft namelijk zijn afscheid bij Soudal Quick-Step aangekondigd. Dat lag al een tijdje in de lijn der verwachtingen, maar is nu dus (eindelijk) helemaal officieel.

Morkov naar Astana?

Over een overstap naar Astana wordt nog niet gerept, maar ook dat ligt nog steeds in de lijn der verwachtingen. Om in de Tour de France dus te helpen om de sprints aan te trekken voor Cavendish. Merckx is gewaarschuwd dus, nu al.

"Ik heb aan stoppen gedacht, maar ik ga toch nog door. Astana? Dat is een mogelijkheid, maar er is nog niets zeker", aldus Morkov zelf in Ekstra Bladet. De Deen beseft dat hij niet het beste seizoen heeft gehad, maar wil er in 2024 wel opnieuw staan.