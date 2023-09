Sportmarketeer gaat ver: "Nu is het duidelijk waarom Sepp Kuss de Vuelta moest winnen"

Vallen de puzzelstukken eindelijk in elkaar? De eindzege van Sepp Kuss in de Vuelta is helemaal geen toeval als we Frank van den Wall Bake mogen geloven.

Sepp Kuss die de Vuelta wint, met Roglic en Vingegaard die hem er perfect hadden kunnen afrijden. Er waren al heel wat geruchten en een sportmarketeer gaat nu nog een stapje verder. Volgens hem is er een duidelijke reden waarom Kuss de Vuelta moest winnen, zo vertelt Frank van den Wall Bake in Het Laatste Nieuws. “Ik heb geen concreet bewijs voor wat ik nu zal zeggen maar ik ben er bijna zeker van dat Sepp Kuss de Vuelta heeft gewonnen door de contacten die er op dat moment waren tussen Amazon en Jumbo Visma”, klinkt het. Amazon wordt volgens nog niet bevestigde geruchten sponsor van Jumbo Visma en zou daarvoor volgend jaar 15 miljoen euro op tafel leggen. “Het is Kuss gegund - leuke renner, sympathieke jongen - maar hij heeft niet de kwaliteiten van Roglic of Vingegaard. En toch mag hij de Vuelta winnen. Het team heeft hem laten winnen om zo nog meer interesse van de Amerikaanse markt te genereren. Het zou me niet verbazen dat Kuss nog nadrukkelijker naar voren zou geschoven worden wanneer Amazon instapt.”