Peloton houdt hart vast: 'Tour de France heeft pittige verrassing voor 2024'

Op 23 oktober wordt het parcours van de Tour de France 2024 voorgesteld. Daar zou een wel heel opvallende etappe inzitten.

Later deze maand wordt het parcours voor de Tour de France van volgend jaar officieel voorgesteld, maar in Frankrijk maken ze er een sport van om al zoveel mogelijk op voorhand te weten te komen.

Velowire brengt het nieuws van de Franse krant L’Est Eclair dat er in de editie van volgend jaar een stevige graveletappe opgenomen is. En daar zal men in het peloton niet mee kunnen lachen.

In 2021 werd in de Tour de France voor vrouwen al een dergelijke etappe opgenomen en nu zouden ook de mannen hiervan mogen proeven, min of meer in dezelfde streek als de vrouwen toen.

De etappe zou op zondag 7 juli gereden worden, daags voor de eerste rustdag, met start en aankomst in Troyes, een stad in de driehoek Parijs-Nancy-Dijon.

Het zouden zeer gevaarlijke stukken zijn, waar de gravel echt grof is, op wegen die door wijnboeren gebruikt worden om de oogst binnen te halen.

Het wordt afwachten tot 23 oktober om te zien of de Franse krant het bij het rechte eind heeft.