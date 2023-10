Manager van BORA-hansgrohe verklapt hoe fusieverhaal toch een rol speelde in transfer van Primoz Roglic

Primoz Roglic is de nieuwste aanwinst van BORA-hansgrohe. De Sloveen verlaat Jumbo-Visma en gaat bij de Duitse ploeg op zoek naar Tourwinst.

"Na het vertrek van Peter Sagan is dit een nieuwe mijlpaal voor de ploeg", zegt manager Ralph Denk trots. "Primoz is een van de beste renners ter wereld, dus we zijn enorm trots en gelukkig."

Acht jaar geleden had BORA-Hansgrohe al eens gesprekken met Roglic. "Primoz tekende bijna bij ons team als neo-prof. Dat contract staat nog op mijn telefoon", aldus Denk. "Als je er een nulletje aan zou toevoegen, zou je nu nog niet genoeg hebben", lacht hij.

Tour de France

"We hoorden geruchten over de fusie in de laatste week van de Vuelta en uit de interviews van Primoz bleek dat hij niet echt gelukkig meer was. We hebben dus contact gelegd en dan is het snel gegaan", onthult Denk hoe de transfer tot stand kwam.

"We willen de Tour winnen", is Denk meteen ambitieus. "Het is een leuk gevoel om nu een echte kanshebber te zijn en hopelijk zal dat de hele ploeg een duwtje geven."

Of ook Marc Lamberts, de coach van Wout van Aert en Primoz Roglic, de overstap maakt, kon Denk nog niet bevestigen. "Hij zou een mooie aanvulling zijn voor onze ploeg, maar er is nog geen deal."