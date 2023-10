Ploegleider van Soudal Quick-Step reageert op afspringen van fusie met Jumbo-Visma

De fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma is van de baan. Bij de Belgische ploeg halen ze opgelucht adem.

Na bijna twee weken van geruchten over een mogelijke fusie tussen is er vrijdag wellicht een einde gekomen aan de speculaties. De fusie gaat niet door en de twee ploegen blijven ook in 2024 bestaan. Vooral bij Soudal Quick-Step zorgt dat voor opluchting.

"Dit is goed nieuws voor iedereen", zegt ploegleider Davide Bramati bij Sporza. "Niet enkel voor ons, maar ook voor het wielrennen." Bevestiging van Patrick Lefevere kreeg de ploeg nog niet. "Ik heb nog niks gehoord van Patrick zelf, maar waar rook is, is vuur."

Ronde van Lombardije

Bij Soudal Quick-Step toonden ze de voorbije week al dat de ploeg nog altijd bij de besten behoord. Ilan Van Wilder won Tre Valli Varesine, Andrea Bagioli was de beste in Gran Piemonte. Met Belgisch kampioen Remco Evenepoel komt daar in de Ronde van Lombardije nog een topper bij.

"We hebben een zeer sterke ploeg aan de start en gaan, net zoals we zijn blijven doen, opnieuw full gas", stelt Bramatti nog. Soudal Quick-Step staat brengt naast Evenepoel ook Alaphilippe, Bagioli, Cattaneo, Masnada, Van Wilder en Vansevant aan de start.