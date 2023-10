Remco Evenepoel baalt enorm na alweer pech in de Ronde van Lombardije

Remco Evenepoel heeft in de Ronde van Lombardije geen aanspraak kunnen maken op de zege. Hij viel al snel en dat bepaalde zijn wedstrijd.

In tegenstelling tot zijn concurrenten reed Remco Evenepoel geen enkele koers meer na de Vuelta. Hij bereidde zich met trainingen voor op de Ronde van Lombardije en dat leek achteraf ook de juiste aanpak te zijn.

"Mijn benen voelden echt goed aan. Ik had echt een goede dag", zei Evenepoel bij Sporza. Maar al na 20 kilometer ging hij tegen de grond. "Mijn knie, bil en rug waren allemaal gehavend. Alles lag eigenlijk open. Op het einde van de koers begon dat toch door te wegen."

Evenepoel moest passen op de voorlaatste beklimming van de dag, maar herpakte zich en werd toch nog 9de. Ik heb mijn best gedaan en zette stappen vooruit. In de toekomst kom ik hier terug om te winnen", besloot hij strijdvaardig.

Evenepoel viel ook in 2020 in de Ronde van Lombardije, al waren de gevolgen toen veel zwaarder. In de afdaling van de Colma di Sormano miste Evenepoel een bocht, vloog over een muurtje en viel in een ravijn. Evenepoel moest daarna maandenlang herstellen.