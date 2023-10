Jumbo-Visma wijst niet naar UAE en Soudal Quick-Step: "Dat was het spel wat er gespeeld wordt"

Jumbo-Visma heeft Primoz Roglic niet kunnen meehelpen aan een mooi afscheidscadeau in de Ronde van Lombardije. De ploeg bleek niet opgewassen tegen de sterke concurrentie.

De Nederlander Sam Oomen sleurde tijdens de Ronde van Lombardije kilometers lang op kop. Hij kreeg soms wel hulp van iemand van EF Education-EasyPost, maar UAE Team Emirates en Soudal Quick-Step hielden zich lang afzijdig.

"UAE-Team Emirates zei wel dat Sjoerd Bax was gevallen, wat eigenlijk de man was die had moeten rijden. Het is altijd een spel", zegt ploegleider Marc Reef bij In de Leiderstrui. Bij die val waren ook Remco Evenepoel en Mauri Vansevenant betrokken.

Dat Jumbo-Visma zo Jan Tratnik en Wilco Kelderman eerder moest inzetten, ontkent Reef. "We hebben ook wel getemporiseerd en vooral Sam laten rijden, maar uiteindelijk was dat deels de keuze van de andere ploegen. Dat was het spel wat er gespeeld wordt en dat moet je dan accepteren."

Pogacar de sterkste

Maar tegen Tadej Pogacar kwam kopman Roglic uiteindelijk ook tekort. "Hij rijdt boven op de top weg, daar had hij nog het meeste over. Primoz was er toen net naartoe gesprongen, dus dan is het een eerlijk verhaal", stelt Reef nog.