Tadej Pogacar ziet groot voordeel voor zichzelf door transfer van Primoz Roglic

Primoz Roglic maakt volgend jaar de overstap van Jumbo-Visma naar BORA-hansgrohe. En dat kan alleen maar voordelen opleveren, denkt Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar sloot zaterdag zijn seizoen af met een derde opeenvolgende overwinning in de Ronde van Lombardije. Maar er wordt natuurlijk ook al uitgekeken naar het nieuwe jaar, waar opnieuw heel wat spannende koersen op het programma staan.

De Tour lijkt volgend jaar nog wat interessanter te worden. Voor de Belgen eerst en vooral door de eerste deelname van Remco Evenepoel. Maar ook Primoz Roglic mogen we na een jaar afwezigheid weer verwachten. En dat bij zijn nieuwe ploeg BORA-hansgrohe.

Met Jonas Vingegaard nog altijd bij Jumbo-Visma zal het hoe dan ook een Tour worden om naar uit te kijken. Tadej Pogacar krijgt er zo enkele bondgenoten bij om het sterke blok van Jumbo-Visma het vuur aan de schenen te leggen.

"Het is hoe dan ook interessant wat er allemaal gebeurd is, maar ik denk dat het met de verschillende sterke ploegen wel heel leuk kan gaan worden in de Tour de France en andere wedstrijden", zei Pogacar bij In de Leiderstrui. "Maar daarvoor zullen we moeten wachten tot het komende seizoen."