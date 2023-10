Van Hooydonck had moeite om Van Aert te zien winnen: "Na de finish ging de tv snel uit"

Nathan Van Hooydonck beleefde een woelige periode, met als dieptepunt het einde van zijn carrière door hartproblemen. Hij blijft echter supporter van zijn ploegmaats.

Nathan Van Hooydonck was aan een bijzonder goed seizoen bezig met een tweede plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne en ook een top twintig in de E3, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Van Hooydonck was intussen ook een vaste waarde geworden in de Tour-ploeg van Jumbo-Visma en op het WK. "Mijn carrière moest eigenlijk nog echt beginnen. Ik was nog opkomend en nu is het voorbij", zegt Van Hooydonck bij HLN.

Grootste supporter

Sinds het einde van zijn carrière heeft Van Hooydonck wel al koers gekeken. Hij zag Tiesj Benoot een lead-out doen voor Wout van Aert en hem zo aan de zege te helpen in de Coppa Bernocchi, waardoor Van Aert zijn vijfde overwinning van het seizoen pakte.

Blijdschap maakte wel al snel plaats voor verdriet. "Na de finish ging de tv snel uit. Het deed pijn om mijn ploegmaten samen te zien strijden voor de overwinning, want dat was ook wat ik het liefste deed: mezelf volledig opofferen voor de kopmannen. Ik weet wel zeker dat ik de komende jaren de grootste supporter van mijn ploegmaten zal zijn."