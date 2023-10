Het wapengekletter kan beginnen: de zéér drukke veldritkalender per klassement, en wanneer zien we Wout & Mathieu?

De Exact Cross in Beringen was afgelopen weekend het begin van het nieuwe veldritseizoen. Dit weekend staat de eerste Wereldbeker op het programma en beginnen dus ook de klassementen. Wat mogen we dit seizoen verwachten, wie gaat voor welk klassement en wanneer zien we de groten aan het werk?

Thibau Nys zorgde voor de eerste zege van het seizoen, de komende maanden gaan er opnieuw héél veel crossen gereden worden. In verschillende regelmatigheidscriteriums, waarbij er voor de Exact Crossen zoals in Beringen geen klassement is.

In de USA is er enkel nog Waterloo, want Fayetteville viel weg. Namen en Dendermonde komen er opnieuw bij in de Wereldbeker, waardoor we een extra Belgische manche krijgen. Overijse verhuist naar de Superprestige, Maasmechelen, Antwerpen, Gavere en Zonhoven blijven bestaan.

Wanneer de grote 3?

Het BK is in Meulebeke (13-14 januari), het EK schuift van Namen naar Pontchâteau (4-5 november) in Frankrijk, het WK is dan weer in Tabor (2 tot 4 februari). Wordt dat in 2024 eenzelfde epische strijd als in 2015? Toen won Mathieu van der Poel het WK in Tsjechië, nu kan hij al zijn zesde wereldtitel pakken.

Over Mathieu en Wout van Aert gesproken: wanneer komen zij (en Tom Pidcock) in het veld? Van Aert gaf onlangs nog aan eerst een flinke vakantie te gaan nemen. Daarna is het nog maar de vraag wanneer hij zal terugkomen. Veel vroeger dan vorig jaar (begin december) moeten we ze niet terug verwachten.

De kalender per klassement - Wereldbeker

zondag 15 oktober: Waterloo

zondag 29 oktober: Maasmechelen

zondag 12 november: Dendermonde

zondag 19 november: Troyes

zondag 26 november: Dublin

zondag 3 december: Flamanville

zondag 10 december: Val Di Sole

zondag 17 december: Namen

zaterdag 23 december: Antwerpen

dinsdag 26 december: Gavere

zaterdag 30 december: Hulst

zondag 7 januari: Zonhoven

zondag 21 januari: Benidorm

zondag 28 januari: Hoogerheide

Superprestige

zondag 22 oktober: Overijse

zaterdag 28 oktober: Ruddervoorde

zaterdag 11 november: Niel

zaterdag 18 november: Merksplas

zaterdag 2 december: Boom

woensdag 27 december: Heusden-Zolder

donderdag 28 december: Diegem

zaterdag 10 februari: Middelkerke

X2O

woensdag 1 november: Oudenaarde

zaterdag 25 november: Kortrijk

zaterdag 16 december: Herentals

maandag 1 januari: Baal

donderdag 4 januari: Koksijde

zaterdag 27 januari: Hamme

zondag 11 februari: Lille

zondag 18 februari: Brussel

Exact

al gereden > zondag 8 oktober: Beringen

zaterdag 9 december: Essen

vrijdag 22 december: Mol

vrijdag 29 december: Loenhout

zaterdag 20 januari: Zonnebeke

woensdag 7 februari: Maldegem

zaterdag 17 februari: Sint-Niklaas