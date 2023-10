Matej Mohoric verrast met ambities na WK gravelracen: "Heb rekening openstaan"

Afgelopen zondag werd Matej Mohoric wereldkampioen gravelracen. Hij sprak ook over zijn stevige ambities voor volgend jaar.

In het Italiaanse Veneto pakte Matej Mohoric de wereldtitel in het gravelracen. Nochtans is het een discipline waarop hij zich niet al te vaak voorbereid.

“Ik rijd eerlijk gezegd niet heel veel op de gravelfiets. Gedurende het wegseizoen hebben we daar eigenlijk amper tijd voor. Tegenwoordig heeft het gemak van de racefiets toch wel de overhand”, zei hij aan Indeleiderstrui.

De Sloveen heeft alvast een prachtig palmares: Milaan-Sanremo in 2022, ritten in de drie grote rondes, de BinckBank Tour in 2018 en de Ronde van Polen. Al had hij zelf eigenlijk al veel meer verwacht.

“Ik moet wel zeggen dat ik her en der nog wat rekeningen heb openstaan. Ten tijde van de klassiekers verkeerde ik in een goede vorm en beschikte ik over een topconditie. Maar in de Ronde van Vlaanderen crashte ik vrij hard. Dat kostte me niet alleen een goed resultaat in die koers, maar ook in Parijs-Roubaix. Met het oog op volgend jaar zijn die twee wedstrijden dus enorm belangrijk voor mij.”