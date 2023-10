🎥 Meteen een echte moddercross in Waterloo? Sven Nys schept duidelijkheid

Wordt de tweede cross van het seizoen al meteen een echte moddercross? Het parcours in Waterloo heeft de afgelopen dagen afgezien.

De laatste jaren is het steeds langer wachten op een eerste cross met modder. De eerste weken lijkt het veldrijden dan vooral op Formule 1, met het razendsnelle crossen op kurkdroge parcoursen. Maar dit seizoen zou dat dus anders kunnen.

Want in tegenstelling tot vorig jaar ligt het parcours er in het Amerikaanse Waterloo niet droog bij. Vrijdag gingen de hemelssluizen open in Waterloo en het zou nog tot zondagochtend kunnen regenen. Uit een video op sociale media is duidelijk dat de regen al zijn invloed heeft gehad op het parcours.

Op de trappen ploeteren de renners door de modder. Maar volgens Sven Nys is dat niet op het hele parcours het geval. "Een moddercross gaan we niet krijgen, wel cross-cross. Het gaat spectaculair worden", zegt hij bij Sporza.

De vrouwen beginnen er zondag om 19u40 Belgische tijd aan, de mannen gaan om 21u10 van start. Wie trekt als eerste de witte leiderstrui aan in Waterloo?