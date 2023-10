Parcours van Giro d'Italia 2024 roept om Wout van Aert

De organisatie van de Giro d'Italia maakte vrijdagavond het parcours voor 2024 bekend. De ronde opent met een parcours voor Wout van Aert.

Wout van Aert gaf eerder al aan dat hij graag eens wat nieuws uitprobeert. Onze landgenoot lijkt wat uitgekeken op de Tour de France, waardoor een deelname aan de Giro d’Italia wel een mooie kans zou zijn.

Dat liet Van Aert vorige week ook al weten na het WK gravel. “Mijn doel is om de Giro te rijden in 2024”, klonk het, maar het is uitkijken of ook Jumbo Visma in dat verhaal meegaat met onze landgenoot.

De Giro van 2024 biedt alvast mogelijkheden voor Van Aert. Er zijn veel korte etappes met mogelijkheden om de winst te pakken, maar vooral de openingsweek lijkt op het lijf van Van Aert geschreven om de roze leiderstrui te pakken.

De Grande Partenza ligt in Turijn met onder meer de Superga en Maddalena, er zit een stuk gravelracen bij in de eerste week en er is een tijdrit op dag 7 van 37,2 kilometer. De bal ligt in het kamp van de Nederlandse wielerploeg om Van Aert naar Italië te sturen.