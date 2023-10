Teammanager legt uit waarom veldrijders zelf hun vliegticket naar States moeten betalen

De Wereldbekercross in Waterloo is voor de ploegen in het veldrijden vooral een uitgavenpost. Maar ook renners moeten zelf de nodige centen op tafel leggen.

25.000 euro kost het voor wielerploeg Crelan-Corendon, het veldritteam van de broers Roodhooft, om de trip te maken naar de Verenigde Staten. Al gaat het om de kosten ter plekke, niet de reis zelf, zo laat teammanager Thomas Sneyers weten. “Onze zeven renners betalen hun vluchten, maar de ploeg boekt de reis en de renners vertrekken allemaal samen. We nemen ook de kosten van vijf stafleden op ons, van wie de renners gebruik mogen maken in de materiaalpost tijdens de wedstrijd. Sommigen nemen op eigen initiatief wel nog extra eigen mensen mee”, klinkt het bij WielerFlits. “De reden waarom de crossers bij ons zelf hun reis moeten betalen en wegrenners tijdens het wegseizoen niet, is heel simpel. In de cross zijn er veel hogere individuele prijzengelden – die niet worden gedeeld met ploegmaats, zoals op de weg – en vaak ook nog startgelden.” In het veldrijden is persoonlijk dus genoeg te verdienen. Zo krijgt de winnaar 5.000 euro en de nummer twee 3.500 euro. De elfde stek levert nog 1.000 euro op. Ook voor het eindklassement volgt er nog een financiële vergoeding.