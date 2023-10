Toon Aerts geeft zijn favoriet voor Wereldbeker in Waterloo: "Hij gaat echt gebeten zijn"

De Wereldbeker gaat zondag van start met de eerste manche in het Amerikaanse Waterloo. Zonder Toon Aerts, maar hij ziet wel twee duidelijke favorieten.

Het veldritseizoen begon vorige week al met een mooie strijd in Beringen. Thibau Nys haalde het uiteindelijk van Eli Iserbyt in de sprint. Die twee lijken ook in Waterloo voor de zege te strijden, al is er nog altijd Michael Vanthourenhout.

Iserbyt in het voordeel?

Toch denkt ook Toon Aerts, die nog tot eind februari een schorsing uitzit, dat het vooral tussen Thibau Nys en Eli Iserbyt zal gaan in Waterloo. Hij ziet vooral dat er bij Iserbyt wel eens revanchegevoelens zouden kunnen meespelen.

"Voor Eli was het afgelopen zondag in Beringen niet plezierig om geklopt te worden door Thibau. Hij gaat echt gebeten zijn om hem terug te pakken", zegt Aerts bij Het Nieuwsblad. Maar Iserbyt moet dan wel nog van Nys af geraken voor de sprint.

"Zolang het droog blijft, gaat het moeilijk zijn om Thibau te kloppen", stelt Aerts nog. De afgelopen dagen regende het in Waterloo, waardoor het parcours er erg modderig bijligt. Zondag zou het droog blijven, hoeveel invloed zal dat nog hebben op het parcours?