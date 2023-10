"Ik vrees voor mijn profcarrière": ervaren Belg geeft zich nog een maandje, afscheid van man met degelijk palmares nakend?

De 34-jarige ervaren Belg Jelle Wallays is einde contract bij Cofidis en heeft nog steeds geen nieuwe ploeg gevonden voor 2024. De mogelijkheden worden schaars en dus rest de vraag: vindt hij nog wel een oplossing?

De voorbije drie seizoenen reed de 34-jarige Jelle Wallays voor Cofidis. Hij had vooral een dienende rol en kon als wegkapiteitn zijn kopmannen en de jongeren binnen de ploeg sturen en helpen waar nodig. Goed genoeg voor een nieuw contract?

Niet dus. Eind 2023 loopt zijn contract af en Jelle Wallays kreeg geen contractverlenging. "Ik vrees dat ik aan mijn laatste weken als prof bezig ben", liet hij een dikke maand geleden al optekenen bij Het Nieuwsblad. Toen had hij al naar eigen zeggen alle opties doorlopen en iedereen aangesproken.

© photonews

En ondertussen is dat nog niet veranderd. Wallays heeft nog steeds geen ploeg gevonden en geeft zichzelf nog een maandje de tijd om een oplossing te vinden. Anders hangt hij de koersfiets definitief aan de haak.

Grote resultaten zette hij de laatste jaren niet meer neer, mogelijk een reden waarom hij niet populair is bij ploegen en ze bij Cofidis ook besloten niet langer met hem door te gaan. Maar als wegkapitein zou hij zeker nog kunnen dienen.

Ploegmaat pur sang

Temeer Wallays echt wel een leuk palmares bij elkaar wist te fietsen. Een rit in de Vuelta d'Espana staat nog slecht op een curriculum vitae. En ook in het klassieke werk was de ervaren Belg een aantal jaren lang een vaste waarde voorin.

Van in het voorjaar (hij won een keertje Dwars door Vlaanderen) tot diep in het najaar (hij won ook twee keer Parijs-Tours) stond en staat Wallays er jaar na jaar. Ook de GP Pino Cerami staat op zijn erelijst, in de absolute grote klassiekers kwam hij nooit verder dan een veertiende stek in Parijs-Roubaix.