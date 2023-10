Record Eddy Merckx nu écht in gevaar? Lotto-Dstny ziet ervaren kanon vertrekken om de droom waar te maken: "Geschiedenis schrijven"

Mark Cavendish heeft een duidelijke droom bij Astana. Het grote plan is in 2024 alsnog het record van Eddy Merckx proberen te breken. Een nieuwe stap werd alvast gezet.

De voorbije Tour de France was het al de vraag of Eddy Merckx zijn record nog kwijt zou spelen aan Mark Cavendish, maar een sleutelbeenbreuk maakte er na een week komaf mee. Het leek meteen ook het einde van een droom, want The Manx Express had aangegeven te stoppen met wielrennen.

Maar uiteindelijk besliste hij enkele weken geleden om alsnog een jaartje langer door te gaan. En bij zijn team Astana lijken ze er alles te willen aan doen om hem alsnog aan een extra ritzege in de Tour de France te gaan helpen.

"Het is nog niet voorbij", schreef de ploeg enkele weken geleden bij de video van de aankondiging dat de Brit nog een beetje zou doorgaan. Cavendish probeert het dus volgend jaar nog eens opnieuw in de Tour.

Astana wil Cavendish tot in de puntjes ondersteunen en maakte werk van de komst van lead-out Michael Mørkøv en trainer Vasilis Anastopoulos. Met beiden werkte Cavendish in het verleden al met succes samen.

Ook Selig komt

Ondertussen hebben ze bij Astana nog een extra pion voor de sprinttrein aangetrokken. De 34-jarige Duitser Rüdiger Selig komt over van Lotto-Dstny, waar hij twee jaar voor reed. Hij moet zo voor extra kracht en snelheid zorgen in de sprints.

"Samen met Michael Morkov en Cees Bol kunnen we misschien geschiedenis schrijven. We kunnen een uitstekend team vormen voor wielerlegende Mark Cavendish", aldus Selig in een persbericht bij zijn aankondiging voor Astana.