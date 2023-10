Remco 2024 met die ene extra troef: waarom Evenepoel geschiedenis kan schrijven in Nice

Het parcours van de Tour de France 2024 is in Parijs officieel voorgesteld. En dus is de vraag: wat mogen we verwachten van en voor Remco Evenepoel?

Een tijdrit van 25 kilometer over vlakke wegen en een slottijdrit van zo'n 30 kilometer over glooiend parcours. Dat klinkt alvast als een bonus om ook Remco Evenepoel in de Tour de France 2024 in het bad te trekken.

Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zijn natuurlijk ook allesbehalve sukkelaars op dat gebied en op zo'n slottijdrit zijn de verschillen vaak kleiner en gaat het ook een beetje over wie nog het meest over heeft na drie slopende weken.

En eigenlijk kan dat ook van de rest van de drieweekse gezegd worden. Grindwegen, klassieke ritten in Italië die een mix lijken van Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik en heel veel klimwerk zowel bergop als bergaf.

Meteen een rit na de Galibier die bergaf gaat - dat kan gevaarlijk zijn. Een mogelijke waaierrit in week twee, een zware etappe doorheen Het Centraal Massief. En dan volgen de Pyreneeën met de Tourmalet, Hourquette d'Ancizan en Pla d'Adet in rit 14 en een dag later de Peyresourde, de Col de Menté, de Portet d'Aspet, de Col d'Agnès en de aankomst boven op Plateau de Beille.

Lessen uit het verleden

In de Alpen volgt nog een waanzinnige etappe, dan is er een Parijs-Nice-achtige etappe en dan dus de slottijdrit. "Twee tijdritten moet Evenepoel als muziek in de oren klinken. En zeker als je op de laatste dag eventueel nog dingen kan rechtzetten in het klassement kan dat spanning en sensatie ten top zijn", was ook Christophe Vandegoor duidelijk bij Sporza.

"Het speciale pigment kan de graveletappe zijn waar je een klassement kan kwijtspelen." En het was net in een gravelrit in de Giro waar Remco Evenepoel een paar jaar geleden in zijn eerste grote ronde voor het eerst minuten verloor. Daar kan hij van geleerd hebben.

Het probleem? Met Vingegaard en Pogacar zijn er twee kleppers die op alle parcoursen eigenlijk ook meekunnen met Evenepoel. En ook over een sterke(re) ploeg beschikken dan Remco zelf misschien. Wat levert dat op in Nice?