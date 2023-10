Uit schrik voor Evenepoel? Patrick Lefevere meteen kritisch over één iets in Tour 2024

Het parcours van de Tour van 2024 is officieel voorgesteld. Patrick Lefevere en Soudal Quick-Step zullen er met Remco Evenepoel voor het eerst aan de start staan.

De Tour van 2024 is heel gevarieerd en vooral de twee tijdritten zullen Evenepoel plezieren. Op dag 7 is er een eerste tijdrit van zo'n 25 kilometer, met onderweg een klimmetje van zo'n kilometer lang. De laatste etappe is er dan de tijdrit tussen Monaco en Nice, onder meer over de Col d'Eze.

Maar op dag negen is er ook een gevaarlijke gravelrit, met maar liefst 14 stroken en in totaal 32,2 kilometer grind in en rond Troyes. Patrick Lefevere is er alleszins geen fan van. "Dat is hetzelfde als mij vragen wat ik van kasseien vind in de Tour", zegt hij bij HLN.

Zware Tour

Maar in totaliteit vindt Lefevere het vooral een zeer lastige editie, nog zwaarder dan de Tour van dit jaar. "Er zit veel variatie in. Het zou zelfs al kunnen beslist zijn in rit vier." Dan moeten de renners al over de 2643 meter hoge Galibier, de aankomst ligt na een afdaling van 20 kilometer in Valloire.

Met Vingegaard, Pogacar, Evenepoel en Roglic aan de start en in verschillende ploegen wordt het vooral een interessante Tour. "Met het soort renners die de laatste jaren rijden is het koersen met open vizier. Wie ontploft, ontploft en wie dat niet doet, wint", zegt Lefevere nog.