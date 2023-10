Het wordt drummen bij UAE: al een derde kopman die zijn voorkeur uitspreekt voor de Tour

Het Spaanse toptalent Juan Ayuso (21) reed de voorbije twee jaar de Vuelta. Maar volgend jaar droomt hij van de Tour.

UAE Team Emirates beet de voorbije twee jaar in het zand met Tadej Pogacar tegen Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma. Dit jaar probeerde de ploeg met de komst van Adam Yates al een tweede kopman naast Pogacar te zetten, de Brit werd derde.

Volgend jaar lijkt de ploeg uit de Emiraten het toch nog over een andere boeg te gooien, door de Spanjaard Juan Ayuso naar Frankrijk te sturen. "Het idee is om volgend jaar mijn debuut te maken in de Tour en te zien hoe het gaat", zei Ayuso bij EFE.

Maar Tadej Pogacar blijft natuurlijk de onbetwiste nummer één bij de ploeg. "Hij is momenteel de nummer één en het is normaal dat hij als kopman naar de Tour gaat. Maar zoals we in de Vuelta ook hebben gezien, is het het slimst om verschillende renners te hebben die er staan."

Met ook Ayuso erbij wordt het drummen voor de Tour-selectie. Want ook de Portugees Joao Almeida sprak zijn voorkeur voor de Tour al uit. "Ik zou graag de Tour de France willen betwisten. Ik heb al meerdere keren de Giro gereden en dat begint wel een beetje repetitief te worden", zei hij bij A Bola.