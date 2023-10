📷 Yves Lampaert prijkt op de affiche van opvallende koers met indrukwekkende erelijst

De cross in Gullegem (6 januari) heeft Yves Lampaert gestrikt om hun wedstrijd in de kijker te zetten. Hij treedt zo in de voetsporen van Freddy De Vadder, Stephanie Planckaert en klankman Pascal Braeckman.

"Yves Lampaert mag dan geen veldrijder zijn, hij past perfect bij onze cross. Als succesvol (streek)renner blijft hij zichzelf als eenvoudige boerenzoon", zegt de organisatie bij Sporza. Dat is ook wat de cross wil uitstralen. De cross wil gewoon een laagdrempelige en veelzijdige veldrit zijn. Yves Lampaert siert dan wel op de poster van de cross en de afterparty. "Ik zal het veld induiken, al zal het niet op 6 januari zijn", knipoogde Lampaert. Indrukwekkende erelijst Vorig seizoen was de veldrit in Gullegem nog onderdeel van de Superprestige, dit jaar is het weer een losse cross. Toen was Wout van Aert er nog de beste, het jaar ervoor was Tom Pidcock de beste. Mathieu van der Poel won dan weer de eerste drie edities.