Is het team van Evenepoel klaar voor de Tour 2024? Er is een geheim wapen (naast Landa) dat vaak vergeten wordt

Remco Evenepoel heeft er een bijzonder 2023 opzitten. In de grote rondes kwam het er door omstandigheden allemaal net niet uit. Wat mogen we in 2024 verwachten en vooral: is zijn ploeg er ook klaar voor?

Remco Evenepoel heeft nog wat demonen te verjagen in de Giro na zijn jammerlijke opgave dit seizoen en enkele jaren geleden. En dus wil hij mogelijk ook die grote ronde in 2024 (eindelijk) op zijn naam schrijven, al lijkt de Tour de France het grote doel te worden.

Een combinatie van de Tour met de Giro lijkt niet meteen evident, dus is het nog maar de vraag of Evenepoel aan de start zal komen in Italië. Ondertussen waren er de voorbije weken veel geruchten over een mogelijke fusie met Jumbo-Visma, maar die is van de baan.

Dubbel zeer lastig

En dus is de vraag - los van de eigen vorm van Evenepoel en de moordende concurrentie van mannen als Vingegaard, Pogacar of Roglic - of Soudal - Quick-Step al helemaal klaar is om een Tour de France te dragen of om er met een kanshebber op het eindklassement aan de start te staan.

Als we de ploegen zien waardoor Evenepoel werd gesteund in 2023, dan valt op dat er met Bagioli (Giro) en Ballerini (Vuelta) twee mensen vertrokken. In de plaats kwam er met Mikel Landa wel een echte luxeknecht in de plaats voor het komende jaar.

© photonews

Cattaneo, Hirt, Serry en Vervaeke waren er twee keer bij in 2023, verder zagen we ook nog Knox, Pedersen (Giro) enerzijds en Cerny en Van Wilder (Vuelta) anderzijds als helpers voor Evenepoel bij Soudal - Quick-Step.

Is dat voldoende om - zelfs met Landa als toevoeging - echt mee te strijden om de knikkers en een koers te dragen indien nodig? Het lijkt net iets te weinig als je het gaat vergelijken met UAE Team Emirates, Jumbo-Visma en zelfs BORA-Hansgrohe op dit moment.

© photonews

Er kwam met Paul Magnier een extra toptalent bij voor de toekomst, maar voor 2024 lijkt Evenepoel nog niet op hem te moeten rekenen. Al is er wel nog een mogelijke troef die we niet uit het oog mogen verliezen: Mauri Vansevenant.

Vansevenant als joker?

Die beleefde geen leuk jaar. Ne aan tweede plaats in de Ronde van Oman was zijn hoogtepunt van het jaar al voorbij. Door knieproblemen moest hij maanden toekijken, daarna kwam hij nooit helemaal in zijn topvorm.

Het maakt dat de 24-jarige klimmer die enkele jaren geleden nog te boek stond als misschien wel de Belgische hoop voor de komende jaren mogelijk in het keurslijf zal passen om een knechtenrol te vervullen in de Tour. Als hij dan top is, dan is er weer veel mogelijk lijkt ons.