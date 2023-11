José De Cauwer ziet één groot struikelblok voor Wout van Aert in de Giro

Volgens de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport zal Wout van Aert volgend jaar niet aan de Tour de France, maar wel aan de Giro d'Italia deelnemen. Jumbo-Visma zou van Aert als kopman willen inzetten en een plaatsje in de top vijf van het eindklassement ambiëren.

De Nederlandse wielerploeg wil voorlopig nog niet teveel kwijt over de geruchten rond onze landgenoot. In de tussentijd gaf analist en commentator José De Cauwer alvast zijn mening over een eventuele Giro-deelname van Van Aert.

De Cauwer twijfelt niet aan de kwaliteiten van Van Aert, al ziet de commentator wel een groot struikelblok. "Als hij effectief voor een klassement gaat, is het de vraag hoeveel hij moet afvallen en welke opofferingen hij wel en niet wil maken", zo legt De Cauwer uit bij Sporza.

Te veel druk

De Cauwer vreest vooral dat een rol als klassementsman te veel druk met zich zou meebrengen. "Drie weken lang elke dag opnieuw focussen op het klassement, ik vraag me of Van Aert dat wel wil. Met klassementsambities haal je jezelf heel veel druk op de schouders."

“Ik veronderstel dat Van Aert ook nog altijd de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix wil winnen, wat ook voor druk zorgt", zo benadrukt De Cauwer.