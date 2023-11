De enorme impact van Mathieu van der Poel in de koerswereld spreekt weer boekdelen: "We weten met ons geluk geen blijf"

De koerswereld kan maar beter beide handen kussen met een klepper als Mathieu van der Poel. Vooral dat hij zich nog altijd kan opladen om de winter x aantal veldritten te betwisten, wordt op gejuich onthaald.

En dan helemaal bij de organisatoren die erin slagen om hem naar hun veldrit te halen. Van der Poel heeft via zijn ploeg Alpecin-Deceuninck zoals bekend zijn programma voorgesteld en vindt dit seizoen ook weer ruimte voor een trip naar Benidorm. Daar gaat op 21 januari 2024 een Wereldbekermanche door.

Pascual Momparler, hoofd van de organisatie van de Wereldbekercross in Benidorm, reageert bij Alicante con el Plato Grande. Wat voor gevoel geeft het om Van der Poel opnieuw te kunnen strikken? "Het is een immense vreugde. We zijn trots dat we op hem kunnen rekenen. Zijn aanwezigheid vorig jaar was al een mijlpaal."

VAN DER POEL MOET PUBLIEK AANTREKKEN

Van der Poel won toen en zal dus proberen dat opnieuw voor mekaar te krijgen. "Hij is een van de atleten die publiek aantrekt, wielerfans en niet-wielerfans. We weten met ons geluk geen blijf. We gaan proberen om van Benidorm een belangrijk evenement op de kalender van Van der Poel te maken."