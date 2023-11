Gewezen winnaar van Giro en Tour komt met stoute uitspraak en wil in zéér kort lijstje terechtkomen

Egan Bernal wil in 2024 sterker dan ooit terugkomen. En hij schuwt daarbij de ferme woorden zeker niet. Hij wil er vol voor gaan en daarmee in een wel héél kort lijstje terechtkomen.

Egan Bernal won in 2019 de Tour en in 2021 de Giro. Hij leek op weg naar een geweldige carrière, maar een ongeval op training begin 2022 strooide meer dan een beetje roet in het eten. De 'echte' Bernal hebben we sindsdien nog niet gezien.

De Colombiaan zelf was blij dat hij het ongeval heeft overleefd. Na een lange revalidatie voelt hij zich nu echt wel weer klaar om er voor te gaan strijden. En hij heeft ook een ferm doel in zijn leven, voor 2024 of de volgende jaren.

© photonews

"Als ik écht gelukkig wil zijn met mijn carrière, moet die Vuelta-overwinning erbij op mijn palmares", was Bernal duidelijk bij Cyclingnews. Op die manier zou hij de drie grote rondes op zijn naam schrijven en in een zeer beperkt en illuster rijtje terechtkomen.

Tot op heden zijn er namelijk nog maar zeven(!) renners geweest in de geschiedenis van het wielrennen die de drie grote rondes op hun naam hebben weten te schrijven. Uiteraard spant Eddy Merckx de kroon met 11 grote rondes (5x Tour, 5x Giro, 1x Vuelta).

Alle groten der aarde

Daarna volgen Bernard Hinault (10), Jaques Anquetil (8), Alberto Contador (7), Chris Froome (7), Felice Gimondi (5) en Vincenzo Nibali (4). Een zeer beperkt lijstje dus, en zeker als je bedenkt wie er dus allemaal niet bij is.

Miguel Indurain, Fausto Coppi, Gino Bartali, Primoz Roglic, Jan Üllrich, Lance Armstrong, ... slaagden er allemaal nooit in om de drie rondes op hun naam te schrijven. En ook Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en de rest moeten nog flink sparen als ze er ooit willen in slagen.