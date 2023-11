UCI zorgt voor kleine verrassing met WK-parcours van 2024

De Internationale Wielerunie UCI heeft woensdag het definitieve parcours voor het WK wielrennen 2024 in het Zwitserse Zürich bekend gemaakt. Het parcours is een vijftal kilometer korter dan er in augustus (279 km) aangekondigd werd.

Na een wedstrijd van 273,9 kilometer en maar liefst 4470 hoogtemeters rijden de renners over de streep op de Sechseläutenplatz, pal in het centrum van Zürich. Dit geldt voor zowel de wegwedstrijden als voor de tijdritten. Opvallend: het parcours is vijf kilometer korter dan werd gezegd in augustus bij de vrijgeving van de profielen.

De wedstrijd van de mannen gaat van start in Winterthur en eindigt met zeven ronden op een slotcircuit van 27 kilometer. De Kyburg (1,2 km, gemiddeld 12%), de Zürichbergstrasse (1,1, gemiddeld 8%) en Witikon (2,3 km, 5,7%) vormen de belangrijkste beklimmingen.

De vrouwen gaan van start in Uster en leggen een afstand af van 154,1 kilometer met een hoogteverschil van 2.488 meter. Zij leggen slechts vier rondes af op het 27 kilometer lange slotcircuit.

Gelijkaardige tijdrit voor Evenepoel

Wat de tijdrit betreft heeft de organisatie een vergelijkbaar parcours in petto met dat van dit jaar in Glasgow, waarop Remco Evenepoel zich tot wereldkampioen kroonde. De mannen gaan van start op de wielerbaan Oerlikon en rijden in totaal 46,1 km met 413 meter hoogtemeters. De vrouwen leggen 29,9 kilometer af met 327 hoogtemeters.