Chris Froome heeft wel erg stoute dromen voor Tour de France 2024

Chris Froome is een van de weinigen die de drie grote rondes wist te winnen in zijn carrière. Voor 2024 mikt hij nog een keertje bijzonder hoog. Aan de ambities zal het alvast niet gelegen hebben, rest de vraag of hij het ook in de praktijk kan brengen.

Chris Froome won vier keer de Tour de France, twee keer de Vuelta d'Espana en een keertje de Giro d'Italia. Met zeven eindzeges in grote rondes hoort hij bij het absolute kruim van de wielersport, zeker in deze eeuw.

Frustratie

Rest de vraag: waarheen leiden de ambities van de ondertussen 38-jarige Brit nog? Nog heel ver, als we hem zelf bezighoren. "Ik zit met een bepaalde mate van frustratie, omdat ik niet het niveau haal dat ik wil. Ik blijf zoeken naar wat me beter kan maken", aldus Froome in Het Laatste Nieuws.

En dus zit hij nog met ferme dromen voor 2024. "De droom is om er in de Tour opnieuw bij te zijn als de koers echt losbarst. Of dat dan is om mee te strijden voor een ritzege of voor een of andere plaats in het klassement, dat maakt niet uit. Zoals vorig jaar de rit naar Alpe d'Huez, waar ik derde werd. Dat is wat ik wil."