Allemaal de schuld van Remco Evenepoel? Tim Merlier zegt waar het op staat bij Soudal-QuickStep

Tim Merlier is een sprinter pur sang. Door de plannen van Remco Evenepoel kan hij echter niet het maximale uit zijn talent halen.

Tim Merlier werd door Patrick Lefevere binnengehaald bij Soudal-QuickStep om topsprinter te zijn, maar die positie kan hij niet helemaal uitspelen.

Afgelopen jaar moest hij al wijken in de Giro voor Remco Evenepoel en in de Tour de France voor Fabio Jakobsen. Het zou de Vuelta worden dan, maar ook daar kwam hij niet in actie doordat Evenepoel na zijn corona in de Giro naar Spanje trok.

Volgend jaar wou Merlier richting Tour de France trekken, maar omdat Evenepoel ambities heeft voor het klassement is er geen plaats meer voor een sprinter en een lead-out in de Tourploeg van Lefevere.

Voor 2024 ziet Merlier het niet zitten om de Rondes van Italië en Spanje te rijden. “De Giro komt snel, misschien wel té snel, na de klassiekers. Fysiek gaat dat misschien nog, maar mentaal is het niet altijd evident”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“En de Vuelta ligt helemaal op het einde van het seizoen. Iedereen weet dat het moeilijk is om je daar 100 procent voor op te laden”, besluit de sprinter.