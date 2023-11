Demonstranten die zich vastlijmden tijdens het WK in Glasgow kennen hun straf

Vier demonstranten die het WK op de weg in Glasgow verstoorden moesten voor de rechter komen. Ze kennen ondertussen hun straf.

De vier die lid waren van de groep ‘This is Rigged’ deden het peloton halt houden tijdens het WK op de weg in augustus in Glasgow. Met hun actie wilden ze de Schotse regering overtuigen zich te verzetten tegen nieuwe vormen van olie- en gaswinning.

Ze viseerden de koers met een specifieke reden, omdat petrochemische bedrijven als Ineos, TotalEnergies en Shell hun steun boden aan de organisatie van de Britse wielerbond voor het WK in Glasgow.

Ondertussen verschenen de vier voor de rechter en die legde hen geen al te zware straffen op. Drie van de vier leden kwamen er met een waarschuwing van af, zo meldt Cycling News. Een vierde kreeg een boete van 250 Britse pond voor het even stopzetten van de wedstrijd.

Na een kort oponthoud kon de wedstrijd verdergezet worden. Mathieu van der Poel won, voor Wout van Aert en Tadej Pogacar.