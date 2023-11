Tim Merlier wil Remco Tour helpen winnen en spreekt over slechtste dag uit zijn carrière: "Daardoor niet kunnen slapen"

Als het van Tim Merlier zou afhangen, dan zou hij wel degelijk gewoon mee naar de Tour de France 2024 trekken met zijn team Soudal - Quick-Step. Een hartig woordje lijkt te moeten gepraat worden. Ondertussen liet de renner zich ook uit over een aantal andere zaken.

Tim Merlier gaf in een interview met RTBF aan dat hij en Bert Van Lerberghe van nut zouden kunnen zijn in de Tour de France. "Wij kunnen Remco Evenepoel aan winst in de Tour de France helpen", klonk het onder meer.

Maar er was veel meer in het interview. Zo ging het ook onder meer over de fusiegeruchten die er waren over eeen monsterfusie met Jumbo-Visma. Iets wat echt wel woog op de ploeg, die mogelijk voor een groot deel zou opgedoekt worden als de fusie er wél was gekomen.

Niet kunnen slapen

Net in die periode kwam Merlier uit in de Münsterland Giro. Voor Merlier zelf werd het een gitzwarte dag. "Ik ben mee in de aanval gegaan, maar ik was er mentaal niet bij om te strijden voor de zege. Misschien wel de slechtste dag uit mijn carrière."

"De situatie woog op ons, het was een stresserende periode. De nacht voor de wedstrijd in Duitsland hebben we zelfs niet kunnen slapen."