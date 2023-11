Eindelijk nog eens een twee op twee: "Heb twee lastige jaren gehad, maar ..."

De wereldbekercross in Dendermonde werd een langgerekte solo voor Ceylin Alvarado. Die pakte daarmee uit met een knappe twee op twee dit weekend, nadat ze op zaterdag ook in Niel al had gewonnen.

"Het voelt heel goed om nog eens twee keer op rij te winnen. Het is al heel lang geleden dat dat nog eens is gebeurd, meer dan twee jaar denk ik zelfs", aldus Ceylin Alvarado bij Sporza na haar overwinning in Dendermonde.

"De vorm is goed, dus het doet echt deugd om nog eens te winnen. Het liep beter dan ik had gedacht. Met een goed gevoel rondfietsen is echt prettig. Het ging gewoon heel goed", kon de Nederlandse een lach niet onderdrukken.

Plezier hervonden

"Ik wist dat het een kwestie was om mijn eigen tempo te rijden en me niet gek te laten maken. Ik heb mijn eigen ding gedaan. Het was goed, hé! Dat ik altijd in de top-3 sta, betekent dat het eigenlijk gewoon goed gaat."

Alvarado lijkt helemaal terug na moeilijke tijden: "Ik heb twee lastige jaren gehad. Vorig jaar was het wisselvallig, maar ik merkte dat het plezier er terug in was gekomen. Hard blijven werken loont toch wel. En plezier hebben."