UCI-voorzitter dreigt richting onder meer van Aert, VDP en Nys: "Twee of drie bruggen te ver"

Het is eens te meer hommeles in veldritland. Thibau Nys paste voor de Wereldbekercross in Dendermonde, terwijl Mathieu van der Poel en Wout van Aert pas in december in het veld komen en ook Lars van der Haar al liet weten dat het klassement in de Wereldbeker niet voor hem zal zijn.

Een zeer beperkt programma voor Wout van Aert, een zeer gebald programma voor Mathieu van der Poel. Thibau Nys die een Wereldbekermanche aan zich voorbij laat gaan, de hele wereldtop bij de vrouwen die een pauze inlast, ... De Wereldbeker lijkt niet van het grootste belang te zijn voor de wereldtoppers in het veld. En dus kwam UCI-voorzitter Lappartient met een ferme uitspraak waarbij een aantal renners mogelijk niet zouden mogen deelnemen aan het WK (lees het HIER nog eens na). Doel voorbijgeschoten? "Wat Lappartient zegt, is 2 of 3 bruggen te ver. Het is oneerlijk om de zwartepiet door te spelen naar een 21-jarige renner", vindt commentator Ruben Van Gucht in zijn analyse op Sporza over hoe Thibau Nys plots de gebeten hond lijkt in het verhaal. "Van der Poel en Van Aert? Die komen nu in competitie op 22 december. Van dan tot het WK zijn er 6 weekends. Ik ben er niet zo zeker van dat zij de volledige Wereldbeker zullen rijden als die uit tien manches zou bestaan. En ze dan weren uit de volgende manches? Dan schiet het zijn doel voorbij."