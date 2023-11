Na de aanval op zijn zoon komt Sven Nys met 'simpele' oplossing voor Wereldbeker, al gaan ze dat niet overal graag horen

UCI-voorzitter David Lappartient haalde stevig uit naar de veldrijders die de Wereldbeker bewust links laten liggen. Sven Nys verdedigde zijn zoon Thibau en komt nu met een 'simpele' oplossing. Al gaat niet iedereen dat graag horen.

UCI-voorzitter Lappartient dreigde ermee om renners die crossen in de Superprestige en de X2O Trofee verkiezen boven de Wereldbeker te straffen. Onder meer een uitsluiting van het WK zou een van de maatregelen zijn.

Sven Nys verdedigde zijn zoon - die deels geviseerd werd - met vuur. Nu heeft hij ondertussen ook zelf een plan gevonden om de Wereldbeker opnieuw aantrekkelijker te maken. En dat bestaat in een inkrimping van de Wereldbeker.

Inkrimpen, ook in België

Volgens Nys is het de enige mogelijkheid om de kalender te verlichten: "Inkrimpen van veertien wedstrijden tot opnieuw een manche of acht, negen. Hoe beperkter het aantal manches, hoe hoger aangeschreven het klassement. Met acht crossen mag je er écht geen meer missen om dat te kunnen winnen", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Nys vindt ook nog dat er te veel manches zijn in België en zou van de zes Belgische manches er nog twee overhouden. Daar zullen een aantal Belgische organisatoren ook niet meteen blij mee zijn.