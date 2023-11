Michel Wuyts ziet al waar Wout van Aert kan toeslaan: "Daar zou dat beeldig staan"

Er lijkt geen twijfel meer mogelijk over de grote ronde. Wout van Aert trekt volgend jaar naar de Giro d'Italia.

Geen Tour de France, maar wel de Giro d’Italia. De kogel lijkt helemaal door de kerk voor Wout van Aert wat betreft zijn grote ronde.

Bovendien trekt onze landgenoot niet naar Italië om er even te proeven of om een ritzege mee te pikken. Wout van Aert mikt op het roze en Michel Wuyts bekeek al waar Van Aert de leiderstrui kan pakken.

“Rit één in en om Turijn kan al voor vuurwerk zorgen”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws. “Onderweg liggen de Superga en de Maddalena, schiftingsbergen naar de FIAT-stad Turijn. Een sprint met twintig? Van Aert zal daar bij zijn. Daar lonkt al het roze.”

En lukt het daar niet, dan kan het al een dag later. “Best mogelijk dat in rit twee een klimmer overneemt. In Oropa reden onder meer Marco Pantani en Tom Dumoulin naar hogere sferen. Met niet al te grote verschillen weliswaar.”

En er is nog meer. We kunnen misschien zelfs al dromen van een weekje roze. “Ter compensatie wacht in rit 7 een tijdrit van 37 km naar Perugia, door de bochtige groene long die Umbrië is. Hallo, Van Aert, dat roze blijft je beeldig staan.”