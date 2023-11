Doen frustraties in de Tour "nerveuze" Wout van Aert voor Giro kiezen?: "Hij wil vluchten"

Wout van Aert kiest voor een kort veldritprogramma in functie van het voorjaar en de Giro. Lukt het deze keer wel om een paar grote vissen binnen te halen?

Wout van Aert kende een wat tegenvallend wegseizoen met vijf overwinningen, maar was opnieuw bijzonder consistent. In de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Tour greep Van Aert er wel telkens naast.

In 2024 laat hij de Tour wellicht links liggen, om vol zijn kans te gaan in de Giro en dan te mikken op de Olympische Spelen. Thomas Voeckler, in 2011 vierde in de Tour en Frans bondscoach, ziet wel mogelijkheden wat het klassement in de Giro betreft.

"Als hij het niveau haalt van de Tour in 2022, dan kan hij dat zonder twijfel verwezenlijken. Hij reed die Tour iedere dag vooraan en was cruciaal in de derde week, waar hij Pogacar uit het wiel blies op de Hautacam", zegt hij bij Cyclism'Actu.

Vluchten in de Giro?

Toch vraagt Voeckler zich af waarom Van Aert plots voor de Giro kiest in plaats van voor de Tour. "We kunnen zijn verlangen om iets anders te doen ook opvatten dat hij misschien een beetje voor zichzelf wil vluchten. Er is misschien wel een beetje frustratie bij hem ontstaan de afgelopen jaren, omdat hij ook een leider wil zijn."