Christophe Laporte doet boekje open over zijn relatie met kopman Wout van Aert

Christophe Laporte maakte twee jaar geleden de overstap van het Franse Cofidis naar Jumbo-Visma. En dat legde hem geen windeieren.

Bij het Franse Cofidis was Christophe Laporte al een hele goede renner die in het Vlaamse voorjaar al hier en daar in de top tien te vinden was. Maar sinds zijn overstap naar Jumbo-Visma heeft hij een serieuze stap vooruit gezet.

Laporte begon koersen te winnen in de WorldTour en won in 2022 al een rit in Parijs-Nice en de Tour. Dit jaar won hij Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, twee ritten in de Dauphiné en werd hij ook Europees kampioen.

Onder meer op stage gaan is iets wat hij maar doet sinds hij bij Jumbo-Visma rijdt. "We doen twee kampen van drie en een van twee weken in het eerste deel van het seizoen", zegt hij bij Rouleur.

"Die drie weken zijn in februari en mei, en dan meteen na de Dauphiné gaan we twee weken op stage. Het is veel, maar dat maakt wel het verschil. Op hoogte zijn er geen afleidingen. Het is enkel fietsen, rusten en eten. Je verbetert écht"

Wout van Aert

Bij Jumbo-Visma is Wout van Aert een van de beste vrienden geworden van Laporte. Dat werd meer dan duidelijk tijdens Gent-Wevelgem. Laporte moet niet alleen werken voor Van Aert, maar krijgt ook zijn eigen kans.

"Eenmaal in de ploeg had ik snel door dat ik mét Van Aert ging werken en niet simpelweg alleen voor hem. Door met hem in de ploeg te rijden heb ik zelf meer kans om te winnen dan wanneer ik de enige leider was in een andere ploeg."