Nieuwe kritiek op voorstel UCI: "Iets dwars door onze strot willen duwen? Dat gaat niet lukken"

Het was eens te meer hommeles in veldritland. Thibau Nys paste voor de Wereldbekercross in Dendermonde, terwijl Mathieu van der Poel en Wout van Aert pas in december in het veld komen. En dat is niet meteen naar de zin van de toppers.

Dat een aantal toppers in het veldrijden een aantal Wereldbekers aan zich laten voorbijgaan? UCI-baas David Lappartient is daar allerminst blij mee. En dus schermt hij met mogelijke zware sancties voor de renners die de Wereldbeker aan hun laars lappen. "Het begint op te vallen. Veel renners laten de Wereldbeker links liggen", klonk het bij DirectVélo. "De Wereldbeker is geen competitie waarbij je kan gaan kiezen. Iedereen moet gewoon meedoen. En als je dat niet doet, dan rij je ook de volgende Wereldbekermanche en het WK niet", schuwde hij de ferme woorden niet. Vervolgens kwam er heel veel reactie. Ook Lucinda Brand heeft zich nu uitgelaten over de zaak. "Ik snap wel wat ze willen bewerkstelligen, maar ik denk dat het een beetje kort door de bocht is. Naar mijn idee moeten ze juist met ons in gesprek gaan over hoe wij dit voor ons zien. Je kunt wel iets dwars door onze strot willen duwen, maar dat gaat niet lukken. Dan krijg je juist meer weerstand en ik denk niet dat dat bevorderlijk is", aldus Brand in Het Nieuwsblad.