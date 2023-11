Wereldtopper komt met interessant voorstel voor Wereldbeker veldrijden

Al een paar weken is er heel wat te zeggen over de uitspraken van UCI-baas David Lappartient. Die wilde een aantal wereldtoppers mogelijk de toegang tot het WK veldrijden ontzeggen als ze de Wereldbeker veldrijden aan zich voorbij zouden laten gaan.

In de nasleep van die hele hetze hebben heel wat toprenners en ex-profs hun mening gegeven over hoe ze het probleem van de volle kalender mogelijk kunnen oplossen. Er werd geopperd om minder crossen te hebben in de Wereldbeker, om geen dubbele weekends meer te doen en nog veel meer.

Reistijden verkleinen

Lucinda Brand ziet een mogelijke oplossing in een meer internationale kalender ook in pakweg de Superprestige. Dubbele weekends zijn voor haar geen probleem op zich, maar wel dat er soms grote afstanden zitten tussen diverse races.

"Ik weet niet wat de juiste oplossing is, maar misschien moet de Superprestige ook internationaler. Terug naar Gieten dus? Dat sowieso! Maar dan moet daar ook een Wereldbeker in de buurt komen. Wat ik bedoel is dat je in een dubbel weekend de reistijd verkleint", aldus Brand in Het Nieuwsblad.