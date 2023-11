Italianen dringen aan, Tadej Pogacar komt met zeer opmerkelijke uitspraak over zijn kalender

De Giro wil maar al te graag enkele toppers aan de start krijgen volgend jaar. Ook aan de mouw van Tadej Pogacar is al flink getrokken. Die lijkt de knoop te hebben doorgehakt, maar geeft daarbij ook zelf aan dat het niet helemaal zijn keuze is.

Het hoofddoel van Tadej Pogacar in 2024? Dat is uiteraard onder meer de Tour de France. De Ronde van Frankrijk combineren met de Giro? Dat is niet eenvoudig. Ook Remco Evenepoel zou het graag gedaan hebben, maar werd er door zijn ploeg vanaf gehouden.

Mikken op de Tour de France in 2024

En voor Pogacar lijkt hetzelfde te gelden. Dat heeft hij aan BIKE in de Italiaanse media laten weten. "Ik zou graag starten, maar het is moeilijk te zeggen. Het team zal daarover beslissen, ik heb weinig invloed of macht op mijn kalender." Een topper van zijn niveau die weinig te zeggen heeft over zijn programma, toch vreemd.

De hoofddoelen voor 2024 zijn ondertussen wel duidelijk voor de Sloveense veelwinnaar: "Ik wil schitteren in de Tour de France en ik mik ook op het WK, maar het is nog een hele lange weg. De winter is nog maar net begonnen", aldus Pogacar - die ook nog lof had voor zijn vrouw Urska Zigart, die ook koerst.