Verrassend duel tussen sterke Joris Nieuwenhuis (kamp-Nys) en jonge sensatie zet héérlijke trend uit de cross verder

Het huidig crossseizoen is véél meer dan de gebruikelijke dans der verwachte namen. Een héérlijke trend is dat verschillende veldrijders in staat zijn een cross te winnen. Onder hen ook Joris Nieuwenhuis, die zijn tweede grote zege van het seizoen beet heeft.

Wie een hoofdrol voor een Thibau Nys, Eli Iserbyt of Laurens Sweeck in Boom had verwacht, kwam bedrogen uit. Iserbyt, Nys en Adams klampten in een het wedstrijdbegin nog wel aan, maar na twee ronden was het duel Nieuwenhuis-Mason al een feit. Met een kleine voorsprong voor de Nederlander van Baloise Trek Lions.

Cameron Mason, de amper 23-jarige youngster, is één van de revelaties uit het veldritseizoen en gaf de strijd nog zeker niet op. De Brit kon op een paar momenten wat van zijn achterstand afdoen, maar de sterke Nieuwenhuis reed een heel erg stabiele cross en kon op de juiste momenten de kloof weer uitdiepen.

NIEUWENHUIS LAAT KAMP-NYS VIEREN

Tegen dat recept was niemand opgewassen. Na zijn overwinning in Merksplas bevestigt Nieuwenhuis op Antwerpse bodem. Mason is een verdienstelijke tweede. Eli Iserbyt troefde alle concurrentie af in de strijd voor de derde plaats, Vandeputte viel net naast het podium.