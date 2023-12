Wout van Aert hakt knopen door: zo ziet zijn 2024 er momenteel uit, inclusief pittige verrassingen

Wout van Aert verschijnt voor het eerst aan de start in de cross in Essen in de Robotland Cross. Ondertussen is er ook steeds meer geweten over zijn wegseizoen 2024. En dat zou er wel eens eentje kunnen zijn met de nodige bravoure.

Geen Tour de France in 2024 voor Wout van Aert. De Belgische topper kiest voor de Giro en wil meteen na de Tour de France er staan in de Olympische tijdrit én wegrit. En dus komt de ronde van Italië hem beter uit dan de ronde van Frankrijk. Of hij nu al dan niet een klassement zal nastreven zal nog moeten blijken in mei 2024, maar veel druk wil hij zich sowieso nu nog niet opleggen. Ondertussen wordt wel steeds duidelijker hoe het jaar eruit zal zien voor WvA. © photonews Als hij zich goed voelt na de Olympische Spelen, dan lijkt het steeds waarschijnlijker dat hij ook de Vuelta a Espana zal gaan betwisten. In zijn klassieke voorjaar gaat hij dan mogelijk ook wat snoeien. Onder maar Milaan-San Remo staat normaal gezien niet op zijn lijstje. 21 december meer duidelijkheid Normaal gezien komt er de seizoensstart in de Ronde van de Algarve (14/02-18/02) en daarna de Strade Bianche (3/03), al zijn die twee races volgens Het Nieuwsblad nog onder voorbehoud voorlopig. Via mogelijk de E3 Harelbeke (22/03) en Gent-Wevelgem (24/03), maar zeker Dwars door Vlaanderen (27/03) zou Van Aert zich dan voorbereiden op de Ronde van Vlaanderen (31/03) en Parijs-Roubaix (07/04). Om zich daarna klaar te stomen voor de Giro-start in op 4 mei. Eind juli en begin augustus staan dan de Olympische Spelen op het programma, daarna nog de Vuelta en eventueel ook het WK wielrennen in Zürich (21/09-29/09). Op 21 december komt er meer duidelijkheid over het programma van Van Aert.