Analyse Is het einde van de heerschappij van Sanne Cant op het Belgisch kampioenschap nabij?

Over iets minder dan een maand staat in Meulebeke het Belgisch kampioenschap op het programma. Wordt Sanne Cant onttroond?

Sanne Cant domineert al jaren het Belgisch kampioenschap veldrijden. Al veertien keer op rij pakte ze de Belgische tricolore. De laatste drie jaar kwam Lotte Kopecky het dichtst, in 2021 strandde ze op 22 seconden. De voorbije twee jaar eindigde Marion Norbert-Riberolle telkens op meer dan een minuut, Laura Verdonschot pakte al één keer zilver (2020) en twee keer brons (2019 en 2022). Alicia Franck pakte dan weer twee keer brons (2021 en 2023). Maar is dit seizoen het moment waarop de reeks van Cant doorbroken wordt? Ze sukkelt met een knieblessure en liet vorig en dit weekend schieten. Dit weekend werkt ze wel een kleine conditionele achterstand weg. Wordt Cant geklopt? En dat terwijl Norbert-Riberolle en Verdonschot wel een degelijk niveau halen en tegen de top tien aanleunen in de Wereldbeker. Hun kansen waren wellicht nog nooit zo groot om hun eerste Belgische titel te pakken. Of gaat Cant haar record nog wat aanscherpen met een 15de Belgische titel? Het zou zomaar kunnen, want op Belgisch niveau is Cant nog altijd een topper. Als Cant wordt geklopt, dan zal het op het scherp van de snee zijn.