Jasper Stuyven met stevig dilemma: "Kon ik echt niet maken voor mijn vrouw"

Jasper Stuyven is dit jaar voor de wet getrouwd. Volgend jaar in juni is er echter een groot huwelijksfeest gepland.

Van Jasper Stuyven is al zeker dat hij volgend jaar de Giro d’Italia zal rijden met Lidl-Trek, maar onze landgenoot heeft grote plannen. Zelfs met een eigen huwelijksfeest op de agenda. “Elke en ik zijn dit jaar al voor de wet getrouwd maar het echte feest is voor na de Giro. Initieel wilde ik dit jaar Giro en Tour rijden. Ons feest is echter voorzien in het weekend dat de Dauphiné eindigt en de Ronde van Zwitserland begint waardoor er niet veel wedstrijden meer overblijven om de Tour voor te bereiden”, vertelt Stuyven aan Het Nieuwsblad. De aandacht gaat daarbij volledig naar vrouwlief, ook al koos zij een moeilijke datum. “Een andere datum voor ons feest wilde ik niet. Mijn vrouw heeft al zoveel voor mij opgeofferd dat ik het niet vond kunnen om een datum te kiezen waar we zelf niet content mee zouden zijn.” Volgens Stuyven kan hij toch nog naar de Ronde van Frankrijk. “Na ons weekend volgen er nog drie weken om mij goed voor te bereiden op een eventuele Tourdeelname. Met andere woorden, ik laat het nog open en zeg nu nog niet dat ik de Tour niet zal rijden.”