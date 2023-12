Tom Pidcock maakt zijn ambities klaar en duidelijk voor 2024: "Volledige focus daarop"

Tom Pidcock maakt in Herentals zijn rentree in het veld. De Brit doet dat wel zonder verwachtingen, want zijn ambities liggen elders.

Voor het eerst sinds 22 januari rijdt Tom Pidcock nog eens een veldrit. Bijna een jaar later rijdt hij dus nog eens een cross. "Ik heb geen verwachtingen vandaag, want ik heb maar één crosstraining gedaan", zei de Brit bij Sporza. Pidcock rijdt maar tien crossen dit seizoen, zonder WK veldrijden. Omdat die te dicht bij het wegseizoen ligt. Want met de Tour en de Olympische Spelen zal het al een bijzonder lang seizoen zijn. Klassement in de Tour Want in 2024 wil Pidcock duidelijk voor een klassement in de Tour gaan. Dit jaar stond Pidcock zo'n twee weken in de top tien, maar zakte nadien weg en werd dertiende in het klassement. "Ik wist dit jaar niet goed wat ik wilde en wat het team wilde. Ik had geen duidelijk doel en daar heb ik de prijs voor betaald. Ik kwam thuis met niets", zei de Brit nog. "Volgend jaar wil ik me volledig focussen op het algemene klassement. Top 10? Dat is niet echt mijn motivatie", zei de renner van INEOS Grenadiers nog.