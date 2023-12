Interview Opnieuw een beklijvend duel in Mol? Van Aert blikt vooruit op eerste clash met Van der Poel

Wout van Aert heeft er zijn eerste cross in Essen opzitten. In zijn volgende cross in Mol staat ook zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel aan de start.

Wout van Aert bracht zijn eerste opdracht van het seizoen tot een goed einde in Essen. In de regen en de modder reed hij de concurrentie op een hoopje. Maar erg groot was die concurrentie daar eigenlijk niet. Bij zijn volgende cross, op 22 december in Mol, zal die concurrentie er wel zijn. Onder meer zijn grote rivaal Mathieu van der Poel zal er wel zijn. Hij besliste in Herentals al voor het eerst te crossen. Van Aert kijkt alleszins uit naar de cross in Mol. "Het is een heel mooie wedstrijd, opnieuw dicht bij huis. Ik heb er al geregeld gewonnen (vier keer al, nvdr.) en ga er ook graag naartoe." Duel met Van der Poel? Het zand van Mol wordt iets helemaal anders dan de modder van Essen. "Een zandcross is altijd technisch iets moeilijker, maar ik kijk er wel naar uit. Ik doe het daar ook altijd goed eigenlijk." Vorig jaar zorgden Van Aert en Van der Poel voor een beklijvend duel in Mol. Van Aert trok uiteindelijk aan het langste eind en reed Van der Poel nog bijna op een minuut. Krijgen we dit jaar opnieuw zo'n groot duel tussen de Grote Twee? "Dat zullen we zien, dat hangt af van de omstandigheden, maar laat ons hopen", zei Van Aert nog.