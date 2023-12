Duel in de Tour al om zeep? Zonneveld bijzonder kritisch voor keuzes Pogacar

Tadej Pogacar heeft zijn programma voor 2024 al bekendgemaakt. De Sloveen rijdt onder meer de dubbel Giro-Tour.

Na twee zeges van de Tour in 2020 en 2021 werd Tadej Pogacar in 2022 en 2023 telkens geklopt door Jonas Vingegaard. Het was dan ook de vraag wat de Sloveen volgend jaar zou doen om de Deen het vuur aan de schenen te leggen.

Maar in plaats van een specifieke focus op de Tour, zoals Vingegaard dat doet, heeft Pogacar zijn programma nog wat zwaarder gemaakt met onder meer de Giro. Een derde Tourzege lijkt hem niet echt te interesseren.

Bingokaart

Thijs Zonneveld heeft een verklaring waarom. "Hij is lid van de bingogeneratie: de beste renners anno nu willen niet één koers zes keer winnen; ze winnen liever zes verschillende koersen één keer", zegt hij bij AD.

Volgens Zonneveld zal Pogacar daar ook een prijs voor betalen in de Tour. "Hij heeft zoveel klasse dat hij ongetwijfeld her en der zal uithalen, maar met zoveel koersen is het een utopie dat hij in juli goed genoeg is om een topfitte Vingegaard te kloppen."

"Duel om zeep, zonde wel. Leuk dat hij wil bingoën, maar je hele jaar volproppen met alle mogelijke koersen die hij wil rijden, is het andere uiterste. Niet kiezen is in topsport zelden de juiste keuze", kraakt de Nederlander de plannen van Pogacar af.