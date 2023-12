Jonas Vingegaard heeft duidelijke plannen die Tadej Pogacar flink dwarsbomen

Tadej Pogacar legt voor 2024 de focus vooral op de Giro. Al liet de Sloveen wel weten dat hij toch aan de start van de Tour komt.

Iedereen is bijzonder sceptisch over het plan van Tadej Pogacar om in 2024 de Giro d’Italia en de Tour de France af te werken. Het lijkt daarmee alsof hij zijn kansen om de Ronde van Frankrijk te winnen nu al weggeeft.

Maar Pogacar is categoriek over wat zijn belangrijkste doel voor 2024 wordt. Dat is niet de Tour, maar ook de Giro niet. Die rijdt hij wellicht vooral omdat het financieel heel erg interessant is om daar te starten.

De Sloveen wil echter volop inzetten op het WK. Dat wordt zijn hoofddoelstelling voor volgend jaar. Al lijkt ook Jonas Vingegaard dat zonder daar veel ruchtbaarheid over gegeven te hebben als een van zijn topambities te hebben.

“Ik wil ooit het wereldkampioenschap winnen, één van de allergrootste koersen die er zijn”, vertelt hij in een uitgebreid interview in HUMO. “Volgend jaar in Zürich misschien: het parcours ligt me”, waarmee hij de plannen van Pogacar duidelijk lijkt te dwarsbomen.