Grote concurrent van Remco Evenepoel maakt afspraak voor nieuwe strijd en droomt ook van Ronde van Vlaanderen

Remco Evenepoel heeft een concurrent aan zijn been om u tegen te zeggen. Dat zal iedereen vertellen die inzicht heeft in de kwaliteiten van Joshua Tarling.

Dat deed Nico Mattan een tijdje geleden al bij Wielerkrant. De ex-wielrenner ziet Tarling Evenepoel vaak kloppen in het tijdrijden. In de Vlaamse Wielrijder & Biker, het magazine van de Vlaamse Wielrijdersbond, heeft de jonge Brit het zelf over zijn ambities op de weg.

"De Tour ga ik volgend jaar nog niet rijden, dat is te vroeg, maar ik wil wel een paar klassiekers proberen", zegt de 19-jarige jongeman. "Ik reed dit jaar al de Waalse Pijl en de Brabantse Pijl, de E3, de Gold Race en Parijs-Roubaix."

GANNA EN THOMAS ALS VOORBEELDEN

Dan moet er dus met zijn ploeg rond de tafel gezeten worden. "Ik ben blij dat ik bij Ineos koers, want ze geven me de kans om rustig te ontwikkelen." Bovendien zijn Ganna en Thomas ideale voorbeelden om aan zijn zijde te hebben. "Ik kan bij alles op hen terugvallen. Anderzijds heb ik veel zin in nieuwe ervaringen", haalt Tarling ook aan.

"Zo wil ik volgend seizoen heel graag starten in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Dat zijn koersen waar ik van droom. En in Parijs wil ik voor olympisch goud gaan in de tijdrit en in de ploegenachtervolging." Wellicht is Evenepoel in de tijdrit één van zijn tegenstanders.