Belg van Alpecin-Deceuninck komt met stevige boodschap over Van der Poel én afwezigen: "Wanneer Mathieu begint..."

Alpecin-Deceuninck is weer aan het feest dankzij Mathieu van der Poel. Al lieten ook de Belgen uit de ploeg mooie dingen zien in de Zilvermeercross.

Niels Vandeputte is de landgenoot bij wie dat het meeste tot uiting kwam, met een plek op het podium. Wielerkrant had na de cross met hem een exclusieve babbel. "Derde worden na Mathieu en Wout is een mooie uitslag. Ik hoop dat het ook een mooie foto van het podium gaat zijn", heeft de 23-jarige een wens.

Hij kan hierboven meteen even checken. "Dit is wel waar ik voor naar Mol gekomen ben", zegt het uit Brecht afkomstige talent over zijn derde plaats. "Naast Wout en Mathieu was het deelnemersveld niet zo sterk, wat ik jammer vind. Tegelijkertijd biedt het wel de kans om aan jongens als ik om op het podium te staan."

HOOGST HAALBARE UITSLAG VOOR VANDEPUTTE

Die kans heeft Vandeputte met beide handen gegrepen. Potentiële concurrenten die verstek gaven hebben geen reden tot klagen. "De afwezigen hebben ongelijk. Ik heb het resultaat behaald dat het hoogst haalbare was." Om die binnen te halen, moest er gestreden worden tegen Quinten Hermans en Toon Vandebosch.

"In het begin vond ik niet echt mijn ritme en moest ik hen even laten rijden. In het zand ging het dan stilaan iets beter, waardoor ik eerst het gat kon dichtrijden en daarna ook het gat kon slaan. Ik heb echt nog wel alles moeten geven om voor Quinten Hermans uit te blijven."

STERK ALPECIN-DECEUNINCK

Liefst vier van de eerste zes veldrijders in Mol komen uit de stal van de broers Roodhooft. "We palmen bijna voltallig de eerste plaatsen in. Dat is wel mooi, denk ik." Vooral dan als het goudklompje van de ploeg zo tekeer gaat. "Wanneer Mathieu in het veld begint, is het niet om half werk te leveren. Hij heeft dat weer laten zien."