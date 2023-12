Bijna niemand aan de finish: razendsnelle Van der Poel zorgt voor een slagveld in Mol

Mathieu van der Poel heeft een superconditie te pakken. De Nederlandse wereldkampioen zorgde voor een slagveld in Mol.

In Mol stonden er maar liefst 61 mannen aan de start. Maar slechts 10 renners konden uiteindelijk de cross uitrijden. En dat had alles te maken met het tempo van wereldkampioen Mathieu van der Poel.

Op het korte en snelle rondje van Mol zette Van Aert steevast rondetijden onder de zes minuten af, aan meer dan 30 kilometer per uur. Dat tempo lag voor heel wat renners veel te hoog, waardoor ze uit koers werden genomen.

80% regel

Want in het veldrijden geldt namelijk een 80% regel. Die stelt dat renners die een achterstand van zo'n 80% hebben op de leider van de wedstrijd, uit de koers moeten worden genomen. En dat was dus het geval voor 51 renners.

Tom Meeusen kwam uiteindelijk als tiende en laatste binnen in Mol, hij eindigde op 5'33 van wereldkampioen Mathieu van der Poel. Nummer zes Gianni Vermeersch kwam al binnen 4'55" van de winnaar.